Pera dizisine Nazlı Bulum dahil oldu! Nazlı Bulum kimdir?
Pera dizisinin kadrosuna Nazlı Bulum dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Nazlı Bulum dizide Emel karakterine hayat verecek. Peki, Nazlı Bulum kimdir? Nazlı Bulum hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Nazlı Bulum kimdir?
17 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul’da doğan Nazlı Bulum oyuncu, yapımcı, yönetmen ve senaristtir. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu.
2009 Yılında katıldığı Yeni Metin, Yeni Tiyatro projesinin Liseli Gençler Oyun Yazıyor! atölyesi kapsamında Kişi Çevrimdışı ve Plastik Sınır isimli iki kısa oyun yazdı. Uluslararası Leonardo Oyun Yazarlığı Müfredat ve Eğitimi Geliştirme Projesi’ne katıldı.
21. Saraybosna Film Festivali, Genç Yetenek Kampüsü’ne, Berlinale (2017) Talent Campus'e seçildi ve oyunculuk stüdyolarına katıldı.
Nazlı Bulum, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2013 yılından itibaren film ve dizi sektöründe oyuncu, yapımcı, yönetmen, senarist olarak yer almayı sürdürmektedir.