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  4. Pera dizisinin kadrosuna Afra Saraçoğlu dahil oldu! Afra Saraçoğlu kimdir?

Pera dizisinin kadrosuna Afra Saraçoğlu dahil oldu! Afra Saraçoğlu kimdir?

Pera dizisinin kadrosuna Afra Saraçoğlu dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Afra Saraçoğlu dizide bir influencer’a hayat verecek. Peki, Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Pera dizisinin kadrosuna Afra Saraçoğlu dahil oldu! Afra Saraçoğlu kimdir? - Sayfa 1

Afra Saraçoğlu kimdir?

2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir’de doğan Afra Saraçoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

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Pera dizisinin kadrosuna Afra Saraçoğlu dahil oldu! Afra Saraçoğlu kimdir? - Sayfa 2

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı. Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

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Pera dizisinin kadrosuna Afra Saraçoğlu dahil oldu! Afra Saraçoğlu kimdir? - Sayfa 3

Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı. 

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Pera dizisinin kadrosuna Afra Saraçoğlu dahil oldu! Afra Saraçoğlu kimdir? - Sayfa 4

Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. 2018 yılında Hummel ve Pantene'in marka yüzü oldu.

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