Pera dizisinin kadrosuna Afra Saraçoğlu dahil oldu! Afra Saraçoğlu kimdir?
Pera dizisinin kadrosuna Afra Saraçoğlu dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Afra Saraçoğlu dizide bir influencer’a hayat verecek. Peki, Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Afra Saraçoğlu kimdir?
2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir’de doğan Afra Saraçoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı. Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.
Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı.