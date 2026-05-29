Perakende sektöründe rakibi bile yok! Walmart dahi yanına yaklaşamıyor... İşte en değerlisi
Perakende alanında ilk sıranın maliki değişmedi. Companiesmarketcap dataları çerçevesinde dünyanın en değerli perakende şirketi, 3 trilyon doları aşan piyasa değeriyle Amazon oldu. ABD’li dev firma, Walmart başta olmak üzere tüm rakiplerine büyük fark atarken, sektörde adeta tek başına lig oluşturdu.
Küresel perakende rekabetinde teknoloji ve e-ticaret gücü belirleyici olmayı sürdürüyor. Amazon, sadece e-ticarette alışverişte değil; bulut teknolojileri, lojistik ve dijital hizmetlerdeki büyümesiyle piyasa değerini devasa seviyelere taşıdı. Listenin üst sıralarında Walmart, Costco, Home Depot ve Alibaba gibi büyük firmalar bulunurken, Amazon’un ulaştığı değer sektördeki farkı net şekilde yansıttı.