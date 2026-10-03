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  4. Peynir ekmekten hızlı satan 5 otomobil; Zirvede ne Egea ne Corolla ne de Civic var…

Peynir ekmekten hızlı satan 5 otomobil; Zirvede ne Egea ne Corolla ne de Civic var…

Türkiye’de ikinci el otomobil pazarının adeta kalbini oluşturan otomobil modelleri ‘en hızlı satılanlar’ listesinde zirveye yerleşemedi.

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Peynir ekmekten hızlı satan 5 otomobil; Zirvede ne Egea ne Corolla ne de Civic var… - Sayfa 1

Türkiye ikinci el otomobil pazarında sular durulmuyor. Klasikleşen bazı popüler modeller geleneksel liderliklerini bu kez görece yeni ya da farklı dinamiklere sahip alternatiflere kaptırdı.

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Peynir ekmekten hızlı satan 5 otomobil; Zirvede ne Egea ne Corolla ne de Civic var… - Sayfa 2

Alıcıların ekonomik koşullar, yakıt tüketimi, parça bulunabilirliği ve bakım maliyetlerini önceliklendirmesi, talep dengelerini kökten değiştirdi.

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Peynir ekmekten hızlı satan 5 otomobil; Zirvede ne Egea ne Corolla ne de Civic var… - Sayfa 3

Geleneksel olarak satış rekorları kıran köklü seriler zirveyi elinde tutamazken, pazarın en hızlı el değiştiren araçları farklı sınıflardan sürpriz isimler oldu.

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Peynir ekmekten hızlı satan 5 otomobil; Zirvede ne Egea ne Corolla ne de Civic var… - Sayfa 4

İkinci eldeki bu hızlı hareketlilik, tüketicilerin artık bütçe dostu ve pratik kullanım sunan seçeneklere çok daha hızlı yöneldiğini açıkça gözler önüne seriyor.

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