Peynir ekmekten hızlı satan 5 otomobil; Zirvede ne Egea ne Corolla ne de Civic var…
Türkiye’de ikinci el otomobil pazarının adeta kalbini oluşturan otomobil modelleri ‘en hızlı satılanlar’ listesinde zirveye yerleşemedi.
Türkiye ikinci el otomobil pazarında sular durulmuyor. Klasikleşen bazı popüler modeller geleneksel liderliklerini bu kez görece yeni ya da farklı dinamiklere sahip alternatiflere kaptırdı.
Alıcıların ekonomik koşullar, yakıt tüketimi, parça bulunabilirliği ve bakım maliyetlerini önceliklendirmesi, talep dengelerini kökten değiştirdi.
Geleneksel olarak satış rekorları kıran köklü seriler zirveyi elinde tutamazken, pazarın en hızlı el değiştiren araçları farklı sınıflardan sürpriz isimler oldu.