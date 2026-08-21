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  4. Pılını pırtını toplayan yerleşmeye gidiyor. Türkiye’nin en sessiz ve huzurlu 29 ilçesi.

Pılını pırtını toplayan yerleşmeye gidiyor. Türkiye’nin en sessiz ve huzurlu 29 ilçesi.

Yaz aylarında nüfusu artan özellikle huzuru ve sessizliği arayanların ortak uğrak noktası olan Türkiye’nin 29 ilçesi daimi yerleşmeyi planlayanların hedefinde…

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Pılını pırtını toplayan yerleşmeye gidiyor. Türkiye’nin en sessiz ve huzurlu 29 ilçesi. - Sayfa 1

Türkiye’nin dört bir yanında, doğanın ve tarihin kucağında dinginliğini koruyan pek çok yerleşim, sakin şehir unvanıyla öne çıkıyor. 

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Pılını pırtını toplayan yerleşmeye gidiyor. Türkiye’nin en sessiz ve huzurlu 29 ilçesi. - Sayfa 2

Şehir hayatının gürültüsünden ve stesinden uzaklaşmak isteyen seyahatseverler için bu huzurlu rotalar benzersiz birer kaçış noktası sunuyor. 

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Pılını pırtını toplayan yerleşmeye gidiyor. Türkiye’nin en sessiz ve huzurlu 29 ilçesi. - Sayfa 3

Yerel kültürün, özgün mimarinin ve bakir doğanın korunduğu bu özel duraklar, ziyaretçilerine dingin ve yenileyici bir atmosfer vadetmektedir.

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Pılını pırtını toplayan yerleşmeye gidiyor. Türkiye’nin en sessiz ve huzurlu 29 ilçesi. - Sayfa 4

İşte ziyaretçilerinden tam not alan ve her geleni arkasına baktıraran uğurlayan o 29 ilçe:

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