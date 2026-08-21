Pılını pırtını toplayan yerleşmeye gidiyor. Türkiye’nin en sessiz ve huzurlu 29 ilçesi.
Yaz aylarında nüfusu artan özellikle huzuru ve sessizliği arayanların ortak uğrak noktası olan Türkiye’nin 29 ilçesi daimi yerleşmeyi planlayanların hedefinde…
Türkiye’nin dört bir yanında, doğanın ve tarihin kucağında dinginliğini koruyan pek çok yerleşim, sakin şehir unvanıyla öne çıkıyor.
Şehir hayatının gürültüsünden ve stesinden uzaklaşmak isteyen seyahatseverler için bu huzurlu rotalar benzersiz birer kaçış noktası sunuyor.
Yerel kültürün, özgün mimarinin ve bakir doğanın korunduğu bu özel duraklar, ziyaretçilerine dingin ve yenileyici bir atmosfer vadetmektedir.