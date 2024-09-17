Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş Arka Sokaklar dizisine dahil oldu! Burak Alkaş kimdir?
Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş Arka Sokaklar dizisine dahil oldu. Burak Alkaş dizide Komiser Fikri Yeniceli karakterini canlandıracak. Peki, Burak Alkaş kimdir? Burak Alkaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Burak Alkaş kimdir?
17 Mayıs 1983 yılında İzmir’de doğan Burak Alkaş, Türk oyuncudur.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.
Burak Alkaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2018 Çift'lik Bank: Tosun Firarda
2020 Muhteşem Üçlü
2021 Seni Bulacam Oğlum!
İnternet
2023 Eyvah! Ramazan Bey
2023 Tozkoparan İskender: Gölge
2023- Yeşil Deniz: Milenyum
Televizyon
2005 Cennet Mahallesi
2005 Aliye
Ölümsüz Kahramanlar
2008-2009 Adanalı
2010 Ezel
2011-2014 Pis Yedili
2013 Makina Kafa
2014-2016 Yeşil Deniz
2015, 2016 Dada Dandinista
2018-2020 Tozkoparan
2021-2022 Tozkoparan İskender
2024- Arka Sokaklar