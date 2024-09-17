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  4. Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş Arka Sokaklar dizisine dahil oldu! Burak Alkaş kimdir?

Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş Arka Sokaklar dizisine dahil oldu! Burak Alkaş kimdir?

Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş Arka Sokaklar dizisine dahil oldu. Burak Alkaş dizide Komiser Fikri Yeniceli karakterini canlandıracak. Peki, Burak Alkaş kimdir? Burak Alkaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş Arka Sokaklar dizisine dahil oldu! Burak Alkaş kimdir? - Sayfa 1

Burak Alkaş kimdir?

17 Mayıs 1983 yılında İzmir’de doğan Burak Alkaş, Türk oyuncudur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

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Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş Arka Sokaklar dizisine dahil oldu! Burak Alkaş kimdir? - Sayfa 2

Burak Alkaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

2018   Çift'lik Bank: Tosun Firarda         

2020   Muhteşem Üçlü      

2021   Seni Bulacam Oğlum!       

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Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş Arka Sokaklar dizisine dahil oldu! Burak Alkaş kimdir? - Sayfa 3

İnternet

2023   Eyvah! Ramazan Bey       

2023   Tozkoparan İskender: Gölge

2023-  Yeşil Deniz: Milenyum

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Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş Arka Sokaklar dizisine dahil oldu! Burak Alkaş kimdir? - Sayfa 4

Televizyon

2005   Cennet Mahallesi

2005   Aliye

Ölümsüz Kahramanlar

2008-2009    Adanalı

2010   Ezel

2011-2014    Pis Yedili

2013   Makina Kafa

2014-2016    Yeşil Deniz

2015, 2016    Dada Dandinista

2018-2020    Tozkoparan 

2021-2022    Tozkoparan İskender

2024-  Arka Sokaklar

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