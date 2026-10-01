PISA, fen puanlarına göre açıkladı bilim alanında en iyi 40 ülke belli oldu; İşte Türkiye'nin yeri
PISA 2025 neticelerine göre bilim dalında en fazla verimlilik ortaya koyan 40 ülke belli oldu. 15 yaşındaki öğrencilerin fen puanları üzerinden gerçekleşen sıralamada Türkiye'nin de listedeki yeri ortaya çıktı.
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) PISA 2025 değerlendirmesinde ülkelerin fen bilimleri verimlilikleri mukayese edildi. Öğrencilerin bilimsel olguları açıklama, ispatları değerlendirme ve bilimsel bilgiyi karar alma aşamalarında kullanma becerilerini tespit eden neticelere göre dünyanın en başarılı 40 ülkesi sıralandı. Türkiye'nin sıralamadaki konumu da dikkat çekti.
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