PISA sonuçları netleşti, matematikte tablo ortaya çıktı! İşte Türkiye'nin sıralaması

OECD'nin PISA 2025 neticeleri, ülkelerin matematik performansını tekrardan gündeme taşıdı. Matematik alanında Çin 612 puanlık ortalamayla zirvede yer alırken, Singapur 563 puanla ikinci oldu. Makao ve Tayvan da listenin en üst sıralarında kendine yer buldu. Japonya, Güney Kore ve Hong Kong ise yüksek performans gösteren diğer ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri de sonuçların açıklanmasıyla netleşti.