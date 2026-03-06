Piyasa değeri bakımından en değerli 30 havayolu şirketini açıkladı! THY'nin sıralaması gururlandırdı
Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri bakımından en değerli havayolu şirketleri açıklandı. Filosunu 531 uçağa çıkaran Türk Hava Yolları, sıralamada da yükseliş kaydetti. İşte en değerli 30 havayolu şirketi
Global havacılık ekosisteminde firmaların piyasa değeri sıralaması yenilendi. Companiesmarketcap dataları kapsamında dünyanın en değerli havayolu frimaları listesi açıklanırken, filosunu 531 uçağa çıkaran Türk Hava Yolları da listede dikkat çeken bir yükseliş yakalayarak Türkiye adına gurur veren bir sıralamaya imza attı.
1 | 32