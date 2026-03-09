Piyasa değeri bakımından Türkiye'nin en değerli şirketi değişti! QNB ikinciliğe geriledi

Türkiye’nin en değerli şirketleri sıralamasında dikkat çeken bir değişim yaşandı. Uzun süredir zirvede yer alan QNB Finansbank, güncellenen piyasa değeri verilerine göre liderliği kaybederek ikinci sıraya geriledi. CompaniesMarketCap verilerine göre 32,69 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan banka, bu kez savunma sanayi devi ASELSAN’ın gerisinde kaldı. Son dönemde peş peşe imzaladığı projeler ve anlaşmalarla dikkat çeken ASELSAN, zirveye yerleşerek Türkiye’nin piyasa değeri bakımından en değerli şirketi oldu. İşte piyasa değeri bakımından Türkiye’nin en büyük 42 şirketi…