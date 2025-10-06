Piyasa değeri en yüksek 15 ABD şirketi: Netflix son sırada yer aldı

ABD borsalarında teknoloji firmalarının egemenliği devam ediyor. Yapay zekâ dalgasının tesiriyle NVIDIA, 4,33 trilyon dolarlık değeriyle ilk sırada bulunurken, onu Apple (3,97 trilyon) ve Microsoft (3,80 trilyon $) takip ediyor. Alphabet (Google) ve Amazon da ilk beş sırada yer alarak teknoloji ekosisteminin kuvvetini gözler önüne seriyor. Bu beş devin toplam piyasa değeri 17 trilyon doları aşıyor. Meta, Tesla ve JPMorgan Chase gibi devler de mali ve teknoloji alanında yükselişini sürdürüyor.