Piyasa değerine göre Avrupa'nın en büyük 25 şirketi açıklandı! Zirve Hollandalı şirketin

Avrupa ekonomisinin dev şirketleri piyasa değerlerine göre sıralandı. CompaniesMarketCap verileriyle hazırlanan listede en büyük 25 şirket kesinleşirken, ilaç sektörü dikkat çekti, Fransa en fazla şirketle öne çıktı, zirve ise Hollandalı bir şirkete gitti. İşte piyasa değerine göre Avrupa'nın en büyük 25 şirketi