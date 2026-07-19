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  4. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 10 şirketi; Zirve yarışı kızışıyor.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 10 şirketi; Zirve yarışı kızışıyor.

Çoğunluğunu ABD’li markaların oluşturduğu dünyanın en büyük 10 şirketi companiesmarketcap tarafından güncellendi.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 10 şirketi; Zirve yarışı kızışıyor. - Sayfa 1

Yapay zeka yatırımları ve teknoloji hisselerindeki yükseliş, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında rekabeti daha da kızıştırdı.

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Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 10 şirketi; Zirve yarışı kızışıyor. - Sayfa 2

CompaniesMarketCap verilerine göre piyasa değeri bakımından ilk 10 şirketin büyük bölümünü ABD merkezli teknoloji devleri oluştururken, Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta zirve yarışını sürdürüyor.

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Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 10 şirketi; Zirve yarışı kızışıyor. - Sayfa 3

Listede ayrıca Saudi Aramco, Berkshire Hathaway, Broadcom ve TSMC gibi küresel devler de yer alıyor. Analistler, yapay zekâ odaklı yatırımların hız kesmemesi halinde önümüzdeki dönemde şirketlerin piyasa değerlerinde yeni rekorların görülebileceğini belirtiyor.

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Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 10 şirketi; Zirve yarışı kızışıyor. - Sayfa 4

DÜNYANIN DEV ŞİRKETLERİ

CompaniesMarketCap’in hazırladığı verilere göre dünyanın en büyük 10 şirketi şöyle:

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