Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 10 şirketi; Zirve yarışı kızışıyor.
Çoğunluğunu ABD’li markaların oluşturduğu dünyanın en büyük 10 şirketi companiesmarketcap tarafından güncellendi.
Yapay zeka yatırımları ve teknoloji hisselerindeki yükseliş, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında rekabeti daha da kızıştırdı.
CompaniesMarketCap verilerine göre piyasa değeri bakımından ilk 10 şirketin büyük bölümünü ABD merkezli teknoloji devleri oluştururken, Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta zirve yarışını sürdürüyor.
Listede ayrıca Saudi Aramco, Berkshire Hathaway, Broadcom ve TSMC gibi küresel devler de yer alıyor. Analistler, yapay zekâ odaklı yatırımların hız kesmemesi halinde önümüzdeki dönemde şirketlerin piyasa değerlerinde yeni rekorların görülebileceğini belirtiyor.