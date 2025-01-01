Piyasa dizisinin kadrosuna İlayda Alişan dahil oldu! İlayda Alişan kimdir?

Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır. Dizinin ikinci sezonunda "Akşın Koçovalı" karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı. Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da "Aylin Erman" karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019-2020 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan, Erdal Özyağcılar ve Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon adlı dizinin kadrosuna katıldı. 2021 yılında dijital içerik platformu olan GAİN'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı.