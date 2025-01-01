Piyasa dizisinin kadrosuna İlayda Alişan dahil oldu! İlayda Alişan kimdir?
Piyasa dizisinin kadrosuna İlayda Alişan dahil oldu. İlayda Alişan dizide Münevver karakterine hayat verecek. Peki, İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
İlayda Alişan kimdir?
26 Şubat 1996 yılında İstanbul’da doğan İlayda Alişan, Türk oyuncudur.
26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.
Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak, 2011 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan daha sonra Star TV'de devam eden, başrollerinde Gülcan Arslan, Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Merve" karakteriyle rol aldı.
Kariyerine TRT 1'de yayımlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de "Nurten" karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Kariyerine 2015 yılında yayımlanan Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı adlı dizide "Sinem" karakteri ile devam etmiştir. Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı "Cemre" karakterine hayat vermiştir.
Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır. Dizinin ikinci sezonunda "Akşın Koçovalı" karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı. Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da "Aylin Erman" karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019-2020 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan, Erdal Özyağcılar ve Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon adlı dizinin kadrosuna katıldı. 2021 yılında dijital içerik platformu olan GAİN'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı.