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  4. PİYASANIN YARI FİYATINA OKUL HAZIRLIĞI! ŞOK KIRTASİYE İNDİRİMLERİ (ŞOK 22 AĞUSTOS 15 EYLÜL)

PİYASANIN YARI FİYATINA OKUL HAZIRLIĞI! ŞOK KIRTASİYE İNDİRİMLERİ (ŞOK 22 AĞUSTOS 15 EYLÜL)

Şok 22 Ağustos-15 Eylül aktüel kataloğu ile okul hazırlığı başlıyor! Yeni eğitim dönemi öncesinde velilerin heyecanla beklediği kırtasiye listeleri, her bütçeye uygun seçeneklerle raflardaki yerini alıyor. Defterlerden kalemlere, boya setlerinden çantalara kadar temel okul ihtiyaçları avantajlı fiyat alternatifleriyle sunuluyor.

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PİYASANIN YARI FİYATINA OKUL HAZIRLIĞI! ŞOK KIRTASİYE İNDİRİMLERİ (ŞOK 22 AĞUSTOS 15 EYLÜL) - Sayfa 1

CASUAL SIRT ÇANTASI

Fiyat: 599 TL

EĞLENCELİ KALEM ÇANTASI

Fiyat: 169 TL

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PİYASANIN YARI FİYATINA OKUL HAZIRLIĞI! ŞOK KIRTASİYE İNDİRİMLERİ (ŞOK 22 AĞUSTOS 15 EYLÜL) - Sayfa 2

A4 30 YAPRAK KARTON KAPAK MÜZİK DEFTERİ

Fiyat: 17,95 TL

LİSANSLI 30 YAPRAK RESİM DEFTERİ

Fiyat: 24,95 TL

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PİYASANIN YARI FİYATINA OKUL HAZIRLIĞI! ŞOK KIRTASİYE İNDİRİMLERİ (ŞOK 22 AĞUSTOS 15 EYLÜL) - Sayfa 3

FİGÜRLÜ SİLİKON JEL KALEM

Fiyat: 59,95 TL

DEGRADE VERSATİL KALEM 0.7 MM

Fiyat: 39,95 TL

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PİYASANIN YARI FİYATINA OKUL HAZIRLIĞI! ŞOK KIRTASİYE İNDİRİMLERİ (ŞOK 22 AĞUSTOS 15 EYLÜL) - Sayfa 4

FİGÜRLÜ MİNİ KEÇELİ KALEM SETİ 6’LI

Fiyat: 69,95 TL

FİGÜRLÜ MAKAS

Fiyat: 39,95 TL

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