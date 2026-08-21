PİYASANIN YARI FİYATINA OKUL HAZIRLIĞI! ŞOK KIRTASİYE İNDİRİMLERİ (ŞOK 22 AĞUSTOS 15 EYLÜL)
Şok 22 Ağustos-15 Eylül aktüel kataloğu ile okul hazırlığı başlıyor! Yeni eğitim dönemi öncesinde velilerin heyecanla beklediği kırtasiye listeleri, her bütçeye uygun seçeneklerle raflardaki yerini alıyor. Defterlerden kalemlere, boya setlerinden çantalara kadar temel okul ihtiyaçları avantajlı fiyat alternatifleriyle sunuluyor.
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A4 30 YAPRAK KARTON KAPAK MÜZİK DEFTERİ
Fiyat: 17,95 TL
LİSANSLI 30 YAPRAK RESİM DEFTERİ
Fiyat: 24,95 TL
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