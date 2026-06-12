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  4. Piyasası gereğinden fazla abartılan otomobiller; Zirvede tahmin edemeyeceğiniz Japon var.

Piyasası gereğinden fazla abartılan otomobiller; Zirvede tahmin edemeyeceğiniz Japon var.

Türkiye’de otomotiv piyasasını adeta olumsuz yönde etkileyen ve gereğinden fazla değerlenen otomobilleri galericiler sıraladı.

Piyasası gereğinden fazla abartılan otomobiller; Zirvede tahmin edemeyeceğiniz Japon var. - Sayfa 1

İkinci el otomobil piyasasında bazı modellerin gerçek değerlerinin çok üzerine çıktığı yönündeki tartışmalar sürüyor.

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Piyasası gereğinden fazla abartılan otomobiller; Zirvede tahmin edemeyeceğiniz Japon var. - Sayfa 2

Sektör temsilcileri ve galericilere göre, sınırlı arz, yüksek talep ve güçlü marka algısı nedeniyle bazı araçlar gereğinden fazla prim yapıyor.

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Piyasası gereğinden fazla abartılan otomobiller; Zirvede tahmin edemeyeceğiniz Japon var. - Sayfa 3

Uzmanlara göre alıcılar; yalnızca piyasa popülerliğine değil; aracın yaşı, donanımı, bakım geçmişi ve genel kondisyonuna da dikkat etmeli.

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Piyasası gereğinden fazla abartılan otomobiller; Zirvede tahmin edemeyeceğiniz Japon var. - Sayfa 4

TÜRKİYE’DE GEREĞİNDEN FAZLA DEĞER GÖREN OTOMOBİLLER

Peki Türkiye şartlarında gereğinden fazla abartılan otomobiller hangileri? 

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