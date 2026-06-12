Piyasası gereğinden fazla abartılan otomobiller; Zirvede tahmin edemeyeceğiniz Japon var.
Türkiye’de otomotiv piyasasını adeta olumsuz yönde etkileyen ve gereğinden fazla değerlenen otomobilleri galericiler sıraladı.
İkinci el otomobil piyasasında bazı modellerin gerçek değerlerinin çok üzerine çıktığı yönündeki tartışmalar sürüyor.
Sektör temsilcileri ve galericilere göre, sınırlı arz, yüksek talep ve güçlü marka algısı nedeniyle bazı araçlar gereğinden fazla prim yapıyor.
Uzmanlara göre alıcılar; yalnızca piyasa popülerliğine değil; aracın yaşı, donanımı, bakım geçmişi ve genel kondisyonuna da dikkat etmeli.