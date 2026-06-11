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  4. Piyasası peynir ekmekten hızlı 20 otomobil. Bu otomobiller ilanda beklemiyor!

Piyasası peynir ekmekten hızlı 20 otomobil. Bu otomobiller ilanda beklemiyor!

Artık bir yatırım aracına da dönüşen otomobiller arasında en hızlı alım/satım süreci yaşayan 20 otomobil belli oldu.

Piyasası peynir ekmekten hızlı 20 otomobil. Bu otomobiller ilanda beklemiyor! - Sayfa 1

Türkiye ikinci el otomotiv pazarında hareketlilik sürerken, likiditesi en yüksek modeller belirlendi.

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Piyasası peynir ekmekten hızlı 20 otomobil. Bu otomobiller ilanda beklemiyor! - Sayfa 2

Ekonomik yakıt tüketimi, yaygın servis ağı ve uygun yedek parça avantajlarıyla öne çıkan bazı motor seçenekleri, pazarda adeta peynir ekmek gibi satılıyor.

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Piyasası peynir ekmekten hızlı 20 otomobil. Bu otomobiller ilanda beklemiyor! - Sayfa 3

Yatırım veya kullanım amacıyla araç arayanların ilk tercihi olan bu modeller, ilan sitelerinde en hızlı el değiştiren araçlar olarak dikkat çekiyor.

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Piyasası peynir ekmekten hızlı 20 otomobil. Bu otomobiller ilanda beklemiyor! - Sayfa 4

PİYASASI HIZLI 20 OTOMOBİL

Kullanıcı deneyimlerine göre piyasası en hızlı 20 otomobil şöyle:

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