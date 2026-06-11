Piyasası peynir ekmekten hızlı 20 otomobil. Bu otomobiller ilanda beklemiyor!
Artık bir yatırım aracına da dönüşen otomobiller arasında en hızlı alım/satım süreci yaşayan 20 otomobil belli oldu.
Türkiye ikinci el otomotiv pazarında hareketlilik sürerken, likiditesi en yüksek modeller belirlendi.
Ekonomik yakıt tüketimi, yaygın servis ağı ve uygun yedek parça avantajlarıyla öne çıkan bazı motor seçenekleri, pazarda adeta peynir ekmek gibi satılıyor.
Yatırım veya kullanım amacıyla araç arayanların ilk tercihi olan bu modeller, ilan sitelerinde en hızlı el değiştiren araçlar olarak dikkat çekiyor.