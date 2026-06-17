PlayStation Plus Extra ücretsiz oyunlar eklendi! 11.800 TL’lik oyunlar bedava oldu.
Milyonlarca oyuncusunun her ay merakla beklediği ücretsiz oyunlar Haziran ayında da duyuruldu. PlayStation Plus Extra ücretsiz oyunların değeri 11.800 TL’yi aşıyor.
PlayStation, milyonlarca oyunseverin her ay merakla beklediği Haziran ayı ücretsiz oyun seçkisini resmi olarak ilan etti.
1 | 12
Bu ay kütüphaneye eklenen yapımların toplam piyasa değeri 11.800 TL’yi aşarak büyük bir rekora imza attı.
2 | 12
PlayStation Plus Extra abonelerine tamamen ücretsiz sunulan bu dev güncelleme, oyuncular arasında büyük bir heyecan yarattı.
3 | 12