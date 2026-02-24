PlayStation’da oynanabilecek Türkçe 10 oyun ; Sürükleyici, heyecan ve gerilim dolu!
En çok tercih edilen oyun konsolu PlayStation’da oynanabilecek Türkçe dil desteği bulunan 10 oyunu listeledik.
Global oyun sektöründe son yıllarda ivme kazanan yerelleştirme çalışmaları, Türkiye’deki oyun tutkunları için yeni bir dönemi başlattı. Dünyaca ünlü yapım şirketleri, yüksek prodüksiyonlu projelerinde ana dil desteğine daha fazla yatırım yaparak yerel pazardaki bağlarını güçlendiriyor.
Eleştirmenlerden tam not alan pek çok yapım, artık sadece teknik kalitesiyle değil, sunduğu derinlikli çeviri ve seslendirme opsiyonlarıyla da dikkat çekiyor.
Yüksek puanlı hikayeli yapımların erişilebilir hale gelmesi, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşırken dil bariyerinin kalkması satış rakamlarına da doğrudan yansıyor.