Polis, astsubay, uzman erbaş, hemşire, öğretmen 2025 promosyon belli oldu. 270 bin TL’yi buluyor.

Yeni yılda memur maaşları için bankalarla atılacak imzalar öncesinde hesaplanan promosyonlar belli oldu.

Memur maaşlarının durumuna ilişkin yeni sözleşme gündemde. Milyonlarca memurun maaş hesabı imzasıyla bankalar da kesenin ağzını açmaya başladı.

Sağlık personeli, askeri personel, polis teşkilatı başta olmak üzere çok sayıda kişinin promosyon ödemesi hak etmesine ilişkin detaylar yakından takip ediliyor.

270 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON OLABİLİR

Son gelişmeler kapsamında promosyon rakamları da yukarı tırmandı. Ekonomim.com’un Google.com’dan derlediği verilere göre bazı promosyon ödemeleri ve beklentiler şu şekilde:

ASTSUBAY

90.000 TL -125.000 TL arası

