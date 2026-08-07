Pratik temizliğin adresi: BİM’e 9-15 Ağustos’ta Arzum 2’si 1 Arada Elektrikli Süpürge geliyor!
BİM'e 9-15 Ağustos arası Arzum Lungo dikey elektrikli süpürge geliyor! El süpürgesi olarak da kullanılabilen, 550 Watt motor gücüne, yıkanabilir toz haznesine ve 5 metre kabloya sahip bu sessiz ve pratik temizlik fırsatını kaçırmamak için kampanya dönemi boyunca en yakın BİM şubesine uğrayın.
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