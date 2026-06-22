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  4. Pratik ve fonksiyonel tasarım: BİM’den 24 Haziran Çarşamba Magic Katlanır Koltuk fırsatı!

Pratik ve fonksiyonel tasarım: BİM’den 24 Haziran Çarşamba Magic Katlanır Koltuk fırsatı!

BİM, 24 Haziran Çarşamba günü tek ve çift kişilik seçenekleriyle gelecek Magic Katlanır Koltuk modelini satışa sunarak evlerinde pratik çözümler arayanlara hitap ediyor. Tek bir hareketle kolayca yatağa dönüşebilen bu fonksiyonel koltuk, hem misafir ağırlarken hem de dar alanlarda büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Taşıma ve kurulum avantajı sunan rulo (Roll Pack) paketleme sistemiyle adresinize teslim edilen bu şık ürün, modern tasarımıyla öne çıkıyor. Koltuklar, taksit avantajları ve cazip fiyatlarıyla tüm BİM mağazalarında sınırlı stokla yer alacak.

Pratik ve fonksiyonel tasarım: BİM’den 24 Haziran Çarşamba Magic Katlanır Koltuk fırsatı! - Sayfa 1

MONSTER ABRA A7 V16.2.11 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 63.900 TL

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Pratik ve fonksiyonel tasarım: BİM’den 24 Haziran Çarşamba Magic Katlanır Koltuk fırsatı! - Sayfa 2

MONSTER TULPAR TD3 V1.2.3.3 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 50.990

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Pratik ve fonksiyonel tasarım: BİM’den 24 Haziran Çarşamba Magic Katlanır Koltuk fırsatı! - Sayfa 3

MONSTER ABRA A5 V21.5.7 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 40.900 TL

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Pratik ve fonksiyonel tasarım: BİM’den 24 Haziran Çarşamba Magic Katlanır Koltuk fırsatı! - Sayfa 4

XDRIVE RÜZGAR OYUNCU MASASI


Fiyat: 6.450 TL

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