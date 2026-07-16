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  4. Pratik ve güçlü temizlik: A101'e bugün English Home Kablolu Dik Süpürge geliyor!

Pratik ve güçlü temizlik: A101'e bugün English Home Kablolu Dik Süpürge geliyor!

A101’de bugün ev işlerinde hız ve pratiklik arayan tüketicileri sevindirecek English Home kablolu dik süpürge avantajlı fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Yaşam alanlarında derinlemesine hijyen sağlayan cihaz, dar ve ulaşılması zor alanlar için özel olarak geliştirilen detay temizleme başlığıyla dikkat çekiyor. Çıkarılabilir süpürge borusu sayesinde kolayca el tipi kullanım moduna geçebilen bu çok yönlü ürün, koltuklardan mobilya üstlerine kadar her yüzeyde üstün performans sergiliyor. Farklı renk seçenekleriyle satışa sunulan bu kaliteli cihazı kaçırmayın.

Pratik ve güçlü temizlik: A101'e bugün English Home Kablolu Dik Süpürge geliyor! - Sayfa 1

VOLTA V1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 549,990 TL

APEC PS4 50 CC BENZİNLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

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Pratik ve güçlü temizlik: A101'e bugün English Home Kablolu Dik Süpürge geliyor! - Sayfa 2

ONVO 40VQ80F2FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 9,799 TL

ONVO 32VQ80F2HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 8,299 TL

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Pratik ve güçlü temizlik: A101'e bugün English Home Kablolu Dik Süpürge geliyor! - Sayfa 3

PHILIPS TAI6000W AKILLI KAMERA

Fiyat: 1,299 TL

PİRANHA 9984 KABLOSUZ KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 449 TL

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Pratik ve güçlü temizlik: A101'e bugün English Home Kablolu Dik Süpürge geliyor! - Sayfa 4

GOODWEST 1813 BEYAZ CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 8,799 TL

SEG DD 6196 6 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU

Fiyat: 15,999 TL

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