Pratik ve güçlü temizlik: A101'e bugün English Home Kablolu Dik Süpürge geliyor!
A101’de bugün ev işlerinde hız ve pratiklik arayan tüketicileri sevindirecek English Home kablolu dik süpürge avantajlı fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Yaşam alanlarında derinlemesine hijyen sağlayan cihaz, dar ve ulaşılması zor alanlar için özel olarak geliştirilen detay temizleme başlığıyla dikkat çekiyor. Çıkarılabilir süpürge borusu sayesinde kolayca el tipi kullanım moduna geçebilen bu çok yönlü ürün, koltuklardan mobilya üstlerine kadar her yüzeyde üstün performans sergiliyor. Farklı renk seçenekleriyle satışa sunulan bu kaliteli cihazı kaçırmayın.
ONVO 40VQ80F2FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 9,799 TL
ONVO 32VQ80F2HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 8,299 TL
2 | 16
PHILIPS TAI6000W AKILLI KAMERA
Fiyat: 1,299 TL
PİRANHA 9984 KABLOSUZ KULAK İÇİ KULAKLIK
Fiyat: 449 TL
3 | 16