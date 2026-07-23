Pratik ve güvenli şehir içi ulaşım: 3 Tekerlekli Elektrikli Moped bugün A101'de!
Şehir içinde kısa mesafeleri çok daha konforlu, dengeli ve bütçe dostu şekilde kat etmek isteyenler için yenilikçi bir alternatif yola çıkıyor. A101, bugünden itibaren sürüş güvenliğini artıran 85 kg azami taşıma kapasitesine sahip, 3 tekerlekli tasarımıyla dikkat çeken 3 tekerlekli elektrikli moped modelini aktüel ürünler arasında satışa sunuyor. 1 kW azami net güç ve 4,4 Nm tork üreten motoruyla dik yokuşlarda bile rahat bir sürüş vadeden araç, 25 km/saat azami hıza ulaşabiliyor.
TOSHIBA 50UVV2363DT-50UV1563DT 50” 4K ULTRA HD VIDAA TV
Fiyat: 18,499 TL
HI-LEVEL HL43QFMLN-A14S 43” FRAMELESS FHD ANDROID 14 SMART QLED TV
Fiyat: 12,999 TL
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