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  4. Pratik ve güvenli şehir içi ulaşım: 3 Tekerlekli Elektrikli Moped bugün A101'de!

Pratik ve güvenli şehir içi ulaşım: 3 Tekerlekli Elektrikli Moped bugün A101'de!

Şehir içinde kısa mesafeleri çok daha konforlu, dengeli ve bütçe dostu şekilde kat etmek isteyenler için yenilikçi bir alternatif yola çıkıyor. A101, bugünden itibaren sürüş güvenliğini artıran 85 kg azami taşıma kapasitesine sahip, 3 tekerlekli tasarımıyla dikkat çeken 3 tekerlekli elektrikli moped modelini aktüel ürünler arasında satışa sunuyor. 1 kW azami net güç ve 4,4 Nm tork üreten motoruyla dik yokuşlarda bile rahat bir sürüş vadeden araç, 25 km/saat azami hıza ulaşabiliyor.

Pratik ve güvenli şehir içi ulaşım: 3 Tekerlekli Elektrikli Moped bugün A101'de! - Sayfa 1

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 239,990 TL

VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 69,990 TL

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Pratik ve güvenli şehir içi ulaşım: 3 Tekerlekli Elektrikli Moped bugün A101'de! - Sayfa 2

TOSHIBA 50UVV2363DT-50UV1563DT 50” 4K ULTRA HD VIDAA TV

Fiyat: 18,499 TL

HI-LEVEL HL43QFMLN-A14S 43” FRAMELESS FHD ANDROID 14 SMART QLED TV

Fiyat: 12,999 TL

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Pratik ve güvenli şehir içi ulaşım: 3 Tekerlekli Elektrikli Moped bugün A101'de! - Sayfa 3

KİWİ KLİPSLİ MASA ÜSTÜ FAN

Fiyat: 439 TL

KİWİ ŞARJLI EL FANI

Fiyat: 249 TL

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Pratik ve güvenli şehir içi ulaşım: 3 Tekerlekli Elektrikli Moped bugün A101'de! - Sayfa 4

PİRANHA 4’Ü 1 ARADA KABLOSUZ HIZLI ŞARJ ALETİ

Fiyat: 499 TL

HILFE HLF-SCT-11 AKIM KORUMALI USB’Lİ PRİZ ÇOKLAYICI

Fiyat: 429 TL

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