Pratik ve taşınabilir çözüm: Kolay kurulumlu Bez Gardırop 10 Temmuz Cuma BİM mağazalarında!
Pratik ve taşınabilir çözüm: Kolay kurulumlu Bez Gardırop 10 Temmuz Cuma BİM mağazalarında!
BİM 10 Temmuz Cuma günü evinde pratik çözümler arayanlara harika bir fırsat sunuyor! Kolay kurulum avantajıyla öne çıkan Best bez gardırop, bu hafta raflardaki yerini alıyor. Taşınabilir yapısı ve zahmetsiz montaj detaylarıyla hayatınızı kolaylaştıracak bu fonksiyonel dolap, bütçesini zorlamak istemeyenler için peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle geliyor. Geniş depolama alanı sunan Best bez gardırop, uygun fiyatı ve hafif tasarımıyla odanızın yeni gözdesi olmaya aday. Bu sınırlı sayıdaki ürünü kaçırmayın!
RIDERS TSHİRT ERKEK (S/M, L/XL)
Fiyat: 329 TL
1 | 62
2 | 62
HASIR SİPERLİK ŞAPKA KADIN
Fiyat: 99 TL
3 | 62
4 | 62
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