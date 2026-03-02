  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Profesyonel dikişin gücü: Singer Overlok Makinesi 5 Mart Perşembe A101’de!

Profesyonel dikişin gücü: Singer Overlok Makinesi 5 Mart Perşembe A101’de!

Kusursuz kenarlar ve pürüzsüz dikişler için aradığınız teknoloji A101’de. 5 Mart’ta satışa sunulacak overlok makinesiyle evinizde atölye konforunu yaşayın.

Profesyonel dikişin gücü: Singer Overlok Makinesi 5 Mart Perşembe A101’de! - Sayfa 1

ONVO 43VQ80F2FA 43” FRAMELESS WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 10,799 TL

ONVO 32VQ80F2HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 6,899 TL

1 | 11
Profesyonel dikişin gücü: Singer Overlok Makinesi 5 Mart Perşembe A101’de! - Sayfa 2

SİNBO KATI MEYVE SIKACAĞI/BLENDER SETİ

Fiyat: 1,799 TL

SINGER OVERLOK MAKİNESİ

Fiyat: 8,499 TL

2 | 11
Profesyonel dikişin gücü: Singer Overlok Makinesi 5 Mart Perşembe A101’de! - Sayfa 3

REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 59,990 TL

APEC 49,4 CC BENZİNLİ MOPED

Fiyat: 39,990 TL

3 | 11
Profesyonel dikişin gücü: Singer Overlok Makinesi 5 Mart Perşembe A101’de! - Sayfa 4

PUF AYNALI MAKYAJ MASASI

Fiyat: 4,999 TL

METAL AYAKLI 3’LÜ ZİGON SEHPA

Fiyat: 999 TL

4 | 11