Profesyonel dikişin gücü: Singer Overlok Makinesi 5 Mart Perşembe A101’de!
Kusursuz kenarlar ve pürüzsüz dikişler için aradığınız teknoloji A101’de. 5 Mart’ta satışa sunulacak overlok makinesiyle evinizde atölye konforunu yaşayın.
ONVO 43VQ80F2FA 43” FRAMELESS WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 10,799 TL
ONVO 32VQ80F2HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 6,899 TL
1 | 11
SİNBO KATI MEYVE SIKACAĞI/BLENDER SETİ
Fiyat: 1,799 TL
SINGER OVERLOK MAKİNESİ
Fiyat: 8,499 TL
2 | 11
REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 59,990 TL
APEC 49,4 CC BENZİNLİ MOPED
Fiyat: 39,990 TL
3 | 11