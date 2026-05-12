Promosyon yarışında yeni perde! Bu banka 30.000 TL'ye kadar çıktı.. İşte en promosyon veren bankalar
Garanti BBVA, Akbank, TEB, Yapı Kredi, Halkbank ve daha fazlası. Bankaların emekli promosyon yarışında yeni bir sayfa açıldı. Emekli müşteriyi kendi çatısı altına almak isteyen bankalar promosyon yarışında el yükseltti. Bu noktada bazı bankaların 30.000 TL'ye kadar promosyon verdi. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
Bankaların içerisindeki emekli promosyon yarışı sürat kesmeden sürüyor. Yükselen rekabetle beraber birçok özel ve kamu bankası, emekli maaşını kendi çatısı altına taşımak isteyen vatandaşlara verdiği promosyon tutarlarını revize etti.
Bazı bankalarda ek kampanyalarla birlikte toplam ödeme miktarı 30 bin TL seviyesine kadar yükselirken, emekliler en avantajlı teklifleri araştırmaya başladı. Garanti BBVA, Akbank, TEB, Yapı Kredi ve Halkbank başta olmak üzere çok sayıda banka yeni promosyon rakamlarını duyurdu.
Garanti BBVA
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ek kampanyalarla toplamda 25.000 TL'ye kadar ödeme sağlanıyor. Ek avantajlar genellikle kart kullanımı ve harcama şartlarına bağlı.