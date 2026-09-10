PS Plus aylık oyunların toplam değeri 6.400 TL oldu. Beklenen ünlü oyun da listede.
Dijital oyunseverlerin yakından takip ettiği PS Plus aylık oyunlar duyuruldu. Sniper Elite: Resistance dikkat çeken oyunlar arasında yer alırken toplam değerleri ise 6.400 TL oldu.
PlayStation kullanıcılarının merakla beklediği yeni dönemin aylık oyun seçkisi resmi olarak açıklandı. Oyun severlerin yüzünü güldüren bu ayki listenin toplam piyasa değeri 6.400 TL’ye ulaştı.
Abonelere sunulan iddialı yapımlar oyuncu kitlesinden tam not alırken, platformun hazırladığı bu zengin ve yüksek bütçeli içerik havuzu dijital oyun dünyasında geniş yankı uyandırdı.
6.400 TL’LİK OYUNLAR BEDAVA OLUYOR
playstation.com/tr’de duyurulan bilgiye göre aylık oyunlar ve kütüphane değerleri şöyle: