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  4. PSG’li oyuncular araçlarıyla mest etti. Tesise girişe Fabian Ruiz’in otomobili damga vurdu.

PSG’li oyuncular araçlarıyla mest etti. Tesise girişe Fabian Ruiz’in otomobili damga vurdu.

Süper Kupa maçından önce PSG tesislerine gelen oyuncular arabalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Taraftarlar bol bol Rolls Royce, Lamborghini, Brabus görürken Fabian Ruiz’in otomobili ağızları adeta açık bıraktı.

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PSG’li oyuncular araçlarıyla mest etti. Tesise girişe Fabian Ruiz’in otomobili damga vurdu. - Sayfa 1

Süper Kupa mücadelesi öncesinde tesislerde toplanan yıldız futbolcular, antrenmana geldikleri lüks araç filosuyla taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

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PSG’li oyuncular araçlarıyla mest etti. Tesise girişe Fabian Ruiz’in otomobili damga vurdu. - Sayfa 2

Piyasa değeri milyonları bulan süper spor ve özel tasarım otomobiller antrenman sahasının girişinde adeta bir geçit töreni oluştururken, mütevazı tercihiyle dikkat çeken Fabian Ruiz’in seçimi şaşırttı.

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PSG’li oyuncular araçlarıyla mest etti. Tesise girişe Fabian Ruiz’in otomobili damga vurdu. - Sayfa 3

FABİAN RUİZ’İN OTOMOBİLİ DAMGA VURDU

Yaşanan bu renkli anlar, karşılaşma öncesinde futbolseverlere eğlenceli dakikalar yaşattı. İşte spor otomobil geçit törenine dönüşen futbolcuların otomobilleri:

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PSG’li oyuncular araçlarıyla mest etti. Tesise girişe Fabian Ruiz’in otomobili damga vurdu. - Sayfa 4

ZAİRE EMERY – BMW M4 (Yaklaşık $82.000 — 18.000.000 TL)

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