PSG’li oyuncular araçlarıyla mest etti. Tesise girişe Fabian Ruiz’in otomobili damga vurdu.
Süper Kupa maçından önce PSG tesislerine gelen oyuncular arabalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Taraftarlar bol bol Rolls Royce, Lamborghini, Brabus görürken Fabian Ruiz’in otomobili ağızları adeta açık bıraktı.
Süper Kupa mücadelesi öncesinde tesislerde toplanan yıldız futbolcular, antrenmana geldikleri lüks araç filosuyla taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.
Piyasa değeri milyonları bulan süper spor ve özel tasarım otomobiller antrenman sahasının girişinde adeta bir geçit töreni oluştururken, mütevazı tercihiyle dikkat çeken Fabian Ruiz’in seçimi şaşırttı.
FABİAN RUİZ’İN OTOMOBİLİ DAMGA VURDU
Yaşanan bu renkli anlar, karşılaşma öncesinde futbolseverlere eğlenceli dakikalar yaşattı. İşte spor otomobil geçit törenine dönüşen futbolcuların otomobilleri: