RAFLAR BOMBOŞ KALACAK: BUGÜN BİM’DE AYNI ÜRÜNÜN İKİNCİSİ %50 İNDİRİMLİ! (BİM 28-31 AĞUSTOS)
Bugün BİM rafları altüst etmeye geliyor. Aynı ürünün ikincisine tam yüzde 50 indirim uygulanan dev kampanya 28-31 Ağustos tarihleri arasında alışveriş dünyasında adeta bomba etkisi yaratıyor. Tüketicilerin reyonlara akın etmesini sağlayacak bu benzeri görülmemiş büyük indirim hamlesi, bütçesini düşünen herkesi hemen bugün harekete geçmeye zorluyor. Alışveriş dünyasında tüm dengeleri kökten sarsan ve rafları bomboş bırakacak olan bu çılgın fırsat dalgası, alışveriş listelerini tamamen baştan yazdırıyor.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.