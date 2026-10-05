Rakamlar herkesi ters köşe yaptı. İşte 2026'nın en hızlı büyüyen 20 ekonomisi! Türkiye'nin yeri...
IMF’nin 2026 büyüme öngörüleri, küresel düzeyde en büyük ekonomileri içerisindeki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Hindistan ilk sıradaki yerini korurken Türkiye’nin beklenen büyüme oranı ve listedeki konumu da dikkat çekti.
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Global ekonomide 2026 senesine dair büyüme tahminleri şekillendi. IMF datalarına göre Hindistan yüzde 6,4’lük reel GSYH büyümesiyle G20 ülkeleri arasında ilk sırada bulunurken, Endonezya ve Çin de yüksek büyüme oranları izledi. Türkiye’nin ise yüzde 2,9 büyümesi öngörülüyor.
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