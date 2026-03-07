Rakamları açıkladı! Türkiye, masada biz de varız dedi! İşte en fazla savaş uçağına sahip 21 ülke

Global Firepower tarafından paylaşılan 2026 datalarına göre, global anlamda en büyük askeri uçak filolarına sahip ülkeleri belli oldu. Küresel havacılık kriterlerinin giderek hassaslaştığı yeni dönemde hava kuvvetlerinin gücü, ülkelerin askeri kapasitesinde belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Paylaşılan sıralamada Türkiye’nin de üst sıralarda yer alması dikkat çekerken, Ankara “masada biz de varız” mesajını bir kez daha verdi. İşte dünyanın en fazla savaş ve askeri uçağa sahip 21 ülkesi…