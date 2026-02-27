  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Ramazan bereketi BİM raflarında: 3 Mart 2026 Salı gıdada dev indirim başlıyor

Ramazan bereketi BİM raflarında: 3 Mart 2026 Salı gıdada dev indirim başlıyor

BİM, Ramazan’a özel gıda indirimlerini 3 Mart 2026 Salı günü başlatıyor. Kampanya kapsamında yağdan bakliyata, et ürünlerinden kahvaltılıklara kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Müşteriler iftar ve sahur sofralarını ekonomik şekilde hazırlama fırsatı bulacak.

Ramazan bereketi BİM raflarında: 3 Mart 2026 Salı gıdada dev indirim başlıyor - Sayfa 1

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 439 TL

1 | 76
Ramazan bereketi BİM raflarında: 3 Mart 2026 Salı gıdada dev indirim başlıyor - Sayfa 2
2 | 76
Ramazan bereketi BİM raflarında: 3 Mart 2026 Salı gıdada dev indirim başlıyor - Sayfa 3
3 | 76
Ramazan bereketi BİM raflarında: 3 Mart 2026 Salı gıdada dev indirim başlıyor - Sayfa 4
4 | 76