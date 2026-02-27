Ramazan bereketi BİM raflarında: 3 Mart 2026 Salı gıdada dev indirim başlıyor
BİM, Ramazan’a özel gıda indirimlerini 3 Mart 2026 Salı günü başlatıyor. Kampanya kapsamında yağdan bakliyata, et ürünlerinden kahvaltılıklara kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Müşteriler iftar ve sahur sofralarını ekonomik şekilde hazırlama fırsatı bulacak.
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 5 L
Fiyat: 439 TL
