Ramazan boyunca BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar | BİM 24 Şubat Salı aktüel ürünler
Ramazan boyunca BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar | BİM 24 Şubat Salı aktüel ürünler
BİM’de Ramazan boyunca gıda ve temizlik ürünlerinde süper indirimler sizi bekliyor. Sofralarınızı lezzetle donatın, evinizin temizliğini uygun fiyatlarla tamamlayın ve tasarruflu alışverişin keyfini yaşayın. İşte, BİM 24 Şubat Salı aktüel ürünler kataloğu…
AKNAZ RENDE MOZZARELLA PEYNİRİ 200 G
Fiyat: 89,50 TL
1 | 95
2 | 95
3 | 95
4 | 95
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.