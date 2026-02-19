  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Ramazan fırsatı BİM’de! 24 Şubat Salı gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim!

Ramazan fırsatı BİM’de! 24 Şubat Salı gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim!

Ramazan BİM’de hem kolay hem ekonomik! 24 Şubat Salı günü gıda ve temizlik ürünlerinde süper indirimler sizleri bekliyor. Sofralarınızı zenginleştirirken, ev temizliğiniz için gerekli ürünleri de uygun fiyatlarla alabilirsiniz. Bu fırsatlar Ramazan boyunca tasarruflu alışverişin kapılarını açıyor.

Ramazan fırsatı BİM’de! 24 Şubat Salı gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim! - Sayfa 1

AKNAZ RENDE MOZZARELLA PEYNİRİ 200 G

Fiyat: 89,50 TL

1 | 95
Ramazan fırsatı BİM’de! 24 Şubat Salı gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim! - Sayfa 2
2 | 95
Ramazan fırsatı BİM’de! 24 Şubat Salı gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim! - Sayfa 3
3 | 95
Ramazan fırsatı BİM’de! 24 Şubat Salı gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirim! - Sayfa 4
4 | 95