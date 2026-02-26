  1. Ekonomim
  4. Ramazan sofraları için BİM’den büyük fırsat: 3 Mart Salı BİM’de gıda indirimiyle sepetler dolacak

Ramazan ayı boyunca artan mutfak harcamalarına karşı BİM, 3 Mart 2026 Salı günü gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler sunuyor. Gıdada geniş ürün yelpazesini kapsayan kampanya kapsamında temel gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler raflara yansıyor.

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 5 L


Fiyat: 439 TL

EFSANE BALDO PİRİNÇ 5 KG

Fiyat: 369 TL

