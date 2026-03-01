  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Ramazan sofraları için kaçırılmayacak fırsat: BİM’de 3 Mart Salı gıda fırsatları başlıyor!

Ramazan sofraları için kaçırılmayacak fırsat: BİM’de 3 Mart Salı gıda fırsatları başlıyor!

Ramazan sofralarınız daha bereketli, cüzdanınız daha rahat… BİM, 3 Mart 2026 Salı günü gıda ürünlerinde sürpriz indirimlerle evinize lezzet taşımaya geliyor.

Ramazan sofraları için kaçırılmayacak fırsat: BİM’de 3 Mart Salı gıda fırsatları başlıyor! - Sayfa 1
1 | 76
Ramazan sofraları için kaçırılmayacak fırsat: BİM’de 3 Mart Salı gıda fırsatları başlıyor! - Sayfa 2
2 | 76
Ramazan sofraları için kaçırılmayacak fırsat: BİM’de 3 Mart Salı gıda fırsatları başlıyor! - Sayfa 3

SAFYA MISIR YAĞI 5 L

Fiyat: 379 TL

3 | 76
Ramazan sofraları için kaçırılmayacak fırsat: BİM’de 3 Mart Salı gıda fırsatları başlıyor! - Sayfa 4
4 | 76