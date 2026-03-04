  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Ramazan’ın bereketi BİM’e geldi: Mutfaklarda indirim şöleni bugün başlıyor!

Ramazan’ın bereketi BİM’e geldi: Mutfaklarda indirim şöleni bugün başlıyor!

On bir ayın sultanı Ramazan’ın bereketi, BİM’in indirimli raflarıyla evinize taşınıyor. Temel gıda ürünlerinden ev temizliğinin vazgeçilmezlerine kadar her şey, bütçenizi yormayacak fiyatlarla bugün satışa çıkıyor.

Ramazan’ın bereketi BİM’e geldi: Mutfaklarda indirim şöleni bugün başlıyor! - Sayfa 1

TORKU DANA KANGAL SUCUK 500 G

Fiyat: 299 TL

1 | 81
Ramazan’ın bereketi BİM’e geldi: Mutfaklarda indirim şöleni bugün başlıyor! - Sayfa 2
2 | 81
Ramazan’ın bereketi BİM’e geldi: Mutfaklarda indirim şöleni bugün başlıyor! - Sayfa 3
3 | 81
Ramazan’ın bereketi BİM’e geldi: Mutfaklarda indirim şöleni bugün başlıyor! - Sayfa 4

TORKU DANA PASTIRMA 100 G

Fiyat: 219 TL

4 | 81