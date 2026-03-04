Ramazan’ın bereketi BİM’e geldi: Mutfaklarda indirim şöleni bugün başlıyor!
Ramazan’ın bereketi BİM’e geldi: Mutfaklarda indirim şöleni bugün başlıyor!
On bir ayın sultanı Ramazan’ın bereketi, BİM’in indirimli raflarıyla evinize taşınıyor. Temel gıda ürünlerinden ev temizliğinin vazgeçilmezlerine kadar her şey, bütçenizi yormayacak fiyatlarla bugün satışa çıkıyor.
TORKU DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 299 TL
1 | 81
2 | 81
3 | 81
TORKU DANA PASTIRMA 100 G
Fiyat: 219 TL
4 | 81
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.