Raporlar ortaya koydu; Bu 20 meslek gelecekte de önemini artıracak
İş camiasındaki değişim, bazı mesleklerin ilerleyen senelerde daha fazla öne çıkacağını ortaya koyuyor. YÖK raporları ve 2026 iş gücü eğilimleri doğrultusunda gelecekte önemini artırması beklenen 20 meslek sıralandı.
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Teknoloji, yapay zekâ ve dijital dönüşüm iş kuvveti ekosistemi hızla değiştirirken, bazı meslekler geleceğin en önemli alanları arasında yer alıyor. YÖK raporları ve güncel iş gücü eğilimlerinden öne çıkan 20 meslek, kariyer planı yapanlar için dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.
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