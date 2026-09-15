Raporlar ortaya koydu; Bu 20 meslek gelecekte de önemini artıracak

Teknoloji, yapay zekâ ve dijital dönüşüm iş kuvveti ekosistemi hızla değiştirirken, bazı meslekler geleceğin en önemli alanları arasında yer alıyor. YÖK raporları ve güncel iş gücü eğilimlerinden öne çıkan 20 meslek, kariyer planı yapanlar için dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.