Ret korkusu yaşayanlara müjde! Schengen'de en kolay vize veren ülkeler açıklandı
Yaz tatili için Avrupa hayali kuranlara sevindiren haber geldi. 2026 verilerine göre Schengen vizesi başvurularına en yüksek onay veren ülkeler belli oldu. İşte listenin tamamı...
Schengen vizesi almak isteyenlere iyi haber! 2026 verileri, başvurulara en yüksek onayı veren ülkeleri ortaya koydu. Yaz tatili öncesinde Avrupa planı yapanlar için bu ülkeler, vize alma şansını artıran destinasyonlar arasında öne çıkıyor.
İSPANYA
Schengen vizesi başvurularında en yüksek onay oranlarına sahip ülkelerden biri olan İspanya, olumlu değerlendirme oranıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle Avrupa seyahati planlayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.
YUNANİSTAN
Hem Türkiye'ye yakın konumu hem de başvurulara verdiği yüksek onay oranıyla Yunanistan, Schengen vizesi almak isteyenlerin en çok yöneldiği ülkelerden biri olmayı sürdürüyor.