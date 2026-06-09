Ret oranı yüzde 44.32'ye çıktı! İşte Türklere en fazla Schengen vizesi reddi veren konsolosluklar

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında karşı karşıya kaldığı ret oranları 2025 senesinde dikkat çekici düzeylere erişti. Avrupa Komisyonu dataları çerçevesinde bazı konsolosluklarda vize reddi oranı yüzde 44'ün üzerine çıkarken, bilhassa Almanya'nın Ankara Konsolosluğu en yüksek ret oranlarından biriyle dikkat çekti. Peki, Türklerin başvurularına en fazla olumsuz yanıt veren konsolosluklar hangileri oldu? İşte 2025 yılında Schengen vizesinde en yüksek ret oranına sahip 20 konsolosluk ve öne çıkan ayrıntılar.