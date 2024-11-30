Reytinglerde durumu iyiydi... Show TV iddialı dizinin fişini çekti; Nedeni belli oldu

UMUT IŞIĞI YANMADI

Dizinin 6. bölümle birlikte final yapacağının açıklanmasından sonra O3 Medya'da da tepki üstüne tepki geldi. Dizinin hayranları senaryonun çok iyi işlendiğini ve böyle bir dizinin bu kadar erken bir şekilde bitirilmemesini sosyal medya platformlarından dile getirdi.