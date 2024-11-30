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  4. Reytinglerde durumu iyiydi... Show TV iddialı dizinin fişini çekti; Nedeni belli oldu

Reytinglerde durumu iyiydi... Show TV iddialı dizinin fişini çekti; Nedeni belli oldu

Show TV'de bu yayın döneminin en etkileyici senaryolarından birine sahip Kalpazan dizisi için final kararı alındı

Reytinglerde durumu iyiydi... Show TV iddialı dizinin fişini çekti; Nedeni belli oldu - Sayfa 1

Başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın yer aldığı Kalpazan dizisi, bu sezonun en beğenilen yapımlarından biri haline gelmişti. Ancak kanal yönetimi dizinin final tuşuna bastı.

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Reytinglerde durumu iyiydi... Show TV iddialı dizinin fişini çekti; Nedeni belli oldu - Sayfa 2

Başarılı giden bir işin ekrandan alınması hakkında oyuncular da neye uğradığını şaşırdı. Final kararı tüm oyunculara tebliğ edilirken dizinin senaristinden ise tepki geldi. 

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Reytinglerde durumu iyiydi... Show TV iddialı dizinin fişini çekti; Nedeni belli oldu - Sayfa 3

Bu sezon tüm yapımlardan ayıran bir senaryoya sahip Kalpazan'ın final kararının arkasındaki gerekçe ise ilk kez belli oldu. İşte dizinin final kararının perde arkadası.

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Reytinglerde durumu iyiydi... Show TV iddialı dizinin fişini çekti; Nedeni belli oldu - Sayfa 4

UMUT IŞIĞI YANMADI

Dizinin 6. bölümle birlikte final yapacağının açıklanmasından sonra O3 Medya'da da tepki üstüne tepki geldi. Dizinin hayranları senaryonun çok iyi işlendiğini ve böyle bir dizinin bu kadar erken bir şekilde bitirilmemesini sosyal medya platformlarından dile getirdi.

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