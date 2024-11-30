Reytinglerde durumu iyiydi... Show TV iddialı dizinin fişini çekti; Nedeni belli oldu
Show TV'de bu yayın döneminin en etkileyici senaryolarından birine sahip Kalpazan dizisi için final kararı alındı
Başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın yer aldığı Kalpazan dizisi, bu sezonun en beğenilen yapımlarından biri haline gelmişti. Ancak kanal yönetimi dizinin final tuşuna bastı.
Başarılı giden bir işin ekrandan alınması hakkında oyuncular da neye uğradığını şaşırdı. Final kararı tüm oyunculara tebliğ edilirken dizinin senaristinden ise tepki geldi.
Bu sezon tüm yapımlardan ayıran bir senaryoya sahip Kalpazan'ın final kararının arkasındaki gerekçe ise ilk kez belli oldu. İşte dizinin final kararının perde arkadası.