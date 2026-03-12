  1. Ekonomim
  4. ROKETSAN 16 farklı alanda işe alım yapıyor! Depocu, hemşire, CNC tornacı, teknisyen.

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden ROKETSAN, çeşitli meslek gruplarında yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Depocudan hemşireye, CNC tornacıdan teknisyene kadar toplam 16 farklı alanda gerçekleştirilecek alımlar adına başvurular başladı.

Savunma sanayiinde hizmet veren ROKETSAN, paylaştığı son iş ilanlarla kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Firmanın duyurusuna göre mühendislik ve teknik pozisyonların yanı sıra depo, sağlık ve üretim alanlarını kapsayan çok sayıda meslek grubunda yeni personel istihdam edilecek.

1. Sistem Entegrasyon Mühendisi

2. Uçuş Mekaniği ve Algoritmaları Mühendisi

3. Elektronik Üretim Mühendisi

