ROKETSAN 16 farklı alanda işe alım yapıyor! Depocu, hemşire, CNC tornacı, teknisyen.

Savunma sanayiinde hizmet veren ROKETSAN, paylaştığı son iş ilanlarla kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Firmanın duyurusuna göre mühendislik ve teknik pozisyonların yanı sıra depo, sağlık ve üretim alanlarını kapsayan çok sayıda meslek grubunda yeni personel istihdam edilecek.