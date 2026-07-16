Rotanızı konforla çizin: BİM’e 17 Temmuz Cuma Valiz Çeşitleri geliyor!
Rotanızı konforla çizin: BİM’e 17 Temmuz Cuma Valiz Çeşitleri geliyor!
Tatil ve seyahat planları yapanların beklediği muhteşem haber nihayet geldi! BİM 17 Temmuz Cuma günü her ihtiyaca ve yolculuğa uygun valiz çeşitlerini getiriyor. Uzun soluklu aile tatilleriniz için geniş iç hacimli büyük boy valiz, konforlu ve ideal hafta sonu kaçamakları için orta boy valiz ve kısa seyahatleriniz ile uçak içi yolculuklarınız için ultra pratik küçük boy kabin valizi bu seride sizleri bekliyor. Güçlü, dayanıklı dış yüzey tasarımları ve eşyalarınızı düzenle organize eden iç bölmeleriyle seyahatlerinizi büyük bir keyfe dönüştürüyor.
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CHEF'S KIZARTMA TENCERESİ
Fiyat: 429 TL
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