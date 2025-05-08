Rusların akın akın geldiği ilçe. Yüzde 32 ile listenin ilk sırasında yer aldı
Son zamanlarda Rusların pahalılık nedeniyle Antalya'ya gitmediği söyleniyor. Ancak resmi rakamlara göre bu bilgi doğru değil.
Türkiye en büyük turisti her yıl olduğu gibi bu sene de Rusya'dan bekliyor. Özellikle yaz sezonu için Antalya, Muğla, İzmir gibi illerimiz ön plana çıkıyor.
Son zamanlarda ekonomideki gelişmeler otel başta olmak üzere pek çok kalemde de fiyatları artırdı. Bu da Rusların tercihini başka yöne kaydırdığı söylentilerine neden oldu. Ancak bu sadece söylentiden ibaret. Çünkü Ruslar her zamanki gibi Antalya'nın Alanya ilçesini mesken tuttu. İşte Rus turistlerin en çok gittiği 10 ilçe:
Alanya (Antalya):
Rus turistler arasında en popüler destinasyon olup, 2024 Nisan-Ekim dönemi rezervasyonlarının %32'sini oluşturmuştur.