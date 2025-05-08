Rusların akın akın geldiği ilçe. Yüzde 32 ile listenin ilk sırasında yer aldı

Son zamanlarda ekonomideki gelişmeler otel başta olmak üzere pek çok kalemde de fiyatları artırdı. Bu da Rusların tercihini başka yöne kaydırdığı söylentilerine neden oldu. Ancak bu sadece söylentiden ibaret. Çünkü Ruslar her zamanki gibi Antalya'nın Alanya ilçesini mesken tuttu. İşte Rus turistlerin en çok gittiği 10 ilçe: