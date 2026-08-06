Rusya zirveye yerleşti! Türkiye sıralamada yer aldı... İşte en güçlü 10 denizaltı filosu

Denizlerde caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri olarak gösterilen denizaltı filolarına ilişkin 2026 sıralaması belli oldu. Global Firepower verilerine göre Rusya, sahip olduğu denizaltı sayısıyla dünyanın en güçlü filosuna sahip ülke olurken, ABD ve Çin üst sıralardaki yerlerini korudu. Türkiye ise modern denizaltı envanteriyle dünyanın en güçlü 10 denizaltı filosu arasına girerek dikkat çekti.