Rusya zirveye yerleşti! Türkiye sıralamada yer aldı... İşte en güçlü 10 denizaltı filosu
Global Firepower'ın 2026 yılı su altı gücü raporunda dünyanın en güçlü denizaltı filoları belli oldu. Rusya listenin ilk sırasına çadır kurarken, Türkiye de sahip olduğu denizaltı gücüyle ilk 10 ülke arasında kendine yer buldu.
Denizlerde caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri olarak gösterilen denizaltı filolarına ilişkin 2026 sıralaması belli oldu. Global Firepower verilerine göre Rusya, sahip olduğu denizaltı sayısıyla dünyanın en güçlü filosuna sahip ülke olurken, ABD ve Çin üst sıralardaki yerlerini korudu. Türkiye ise modern denizaltı envanteriyle dünyanın en güçlü 10 denizaltı filosu arasına girerek dikkat çekti.