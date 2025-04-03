Rüzgarlı Pazar dizisine Sude Zülal Güler dahil oldu! Sude Zülal Güler kimdir?

Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da drama dersleri alarak oyunculuk yapmaya başladı. 12 yaşında kariyerine ilk adımını Çınar isimli dizi ile attı. Ardından birçok dizide ve filmde oyunculuk performansı sergiledi.

Asıl çıkışını ise 2020'de rol aldığı Şeref Sözü dizisi ile yaşadı.