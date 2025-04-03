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  4. Rüzgarlı Pazar dizisine Sude Zülal Güler dahil oldu! Sude Zülal Güler kimdir?

Rüzgarlı Pazar dizisine Sude Zülal Güler dahil oldu! Sude Zülal Güler kimdir?

Rüzgarlı Pazar dizisinin kadrosuna Sude Zülal Güler dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Sude Zülal Güler dizide Büşra karakterine hayat verecek. Peki, Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Rüzgarlı Pazar dizisine Sude Zülal Güler dahil oldu! Sude Zülal Güler kimdir? - Sayfa 1

Sude Zülal Güler kimdir?

25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul’da doğan Sude Zülal Güler, Türk oyuncudur.

Sude Zülal Güler, aslen Makedonya kökenlidir. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Sude Zülal Güler, ilk ve orta öğreniminin ardından Özden Cengiz Anadolu Lisesinden mezun oldu. Daha sonra İnsan Kaynakları Bölümünde eğitim almaya başladı.

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Rüzgarlı Pazar dizisine Sude Zülal Güler dahil oldu! Sude Zülal Güler kimdir? - Sayfa 2

Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da drama dersleri alarak oyunculuk yapmaya başladı. 12 yaşında kariyerine ilk adımını Çınar isimli dizi ile attı. Ardından birçok dizide ve filmde oyunculuk performansı sergiledi.

Asıl çıkışını ise 2020'de rol aldığı Şeref Sözü dizisi ile yaşadı.

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Rüzgarlı Pazar dizisine Sude Zülal Güler dahil oldu! Sude Zülal Güler kimdir? - Sayfa 3

Sude Zülal Güler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2015-2016  Mayıs Kraliçesi

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017 İsimsizler

2020 Şeref Sözü

2021 Kazara Aşk

2022 Gülümse Kaderine

2022 Tozluyaka

2023 Gönül Dağı

2024 Bir Sevdadır

2025 Zembilli

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Rüzgarlı Pazar dizisine Sude Zülal Güler dahil oldu! Sude Zülal Güler kimdir? - Sayfa 4

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