Rüzgarlı Pazar dizisine Sude Zülal Güler dahil oldu! Sude Zülal Güler kimdir?
Rüzgarlı Pazar dizisinin kadrosuna Sude Zülal Güler dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Sude Zülal Güler dizide Büşra karakterine hayat verecek. Peki, Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Sude Zülal Güler kimdir?
25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul’da doğan Sude Zülal Güler, Türk oyuncudur.
Sude Zülal Güler, aslen Makedonya kökenlidir. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Sude Zülal Güler, ilk ve orta öğreniminin ardından Özden Cengiz Anadolu Lisesinden mezun oldu. Daha sonra İnsan Kaynakları Bölümünde eğitim almaya başladı.
Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da drama dersleri alarak oyunculuk yapmaya başladı. 12 yaşında kariyerine ilk adımını Çınar isimli dizi ile attı. Ardından birçok dizide ve filmde oyunculuk performansı sergiledi.
Asıl çıkışını ise 2020'de rol aldığı Şeref Sözü dizisi ile yaşadı.
Sude Zülal Güler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2015-2016 Mayıs Kraliçesi
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017 İsimsizler
2020 Şeref Sözü
2021 Kazara Aşk
2022 Gülümse Kaderine
2022 Tozluyaka
2023 Gönül Dağı
2024 Bir Sevdadır
2025 Zembilli