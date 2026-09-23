SABAH BİM’İN KAPISINDA KUYRUK OLUR! KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK LİSTE YAYINLANDI (BİM 25 EYLÜL-1 EKİM)
Milyonlarca kişinin günlerdir büyük bir merakla beklediği o dev liste nihayet resmi olarak ilan edildi! 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm şubelerde kelimenin tam anlamıyla büyük bir izdiham yaşanacak. Fiyatları gören herkes şimdiden alarmını kurdu bile. Sınırlı sayıda gelecek bu çılgın fırsatları kaçıranlar kesinlikle çok üzülür. Stoklar daha sabahın ilk saatlerinde tamamen boşalacağı için elinizi çabuk tutmanızda fayda var, acele eden kazanır!
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