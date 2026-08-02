Sabahların en çıtır lezzet sırrı: BİM’e bugün Kumtel Tost Makinesi geliyor ∣ Son tarih 8 Ağustos!
Güne sıcacık ve tam kıvamında pişmiş tostlarla başlamak isteyenlerin favorisi olacak Kumtel tost makinesi, 2-8 Ağustos tarihleri arasında BİM aktüel kataloğuyla raflardaki yerini alıyor. Dijital ekranı ve otomatik pişirme süre ayarı sayesinde mutfağınıza akıllı bir teknoloji getiren bu harika cihaz, 2000 watt yüksek gücüyle ekmeklerinizi saniyeler içinde çıtır çıtır yapıyor. 180 derece açılabilen tasarımı, çıkarılabilir plakaları, damlatma tepsisi ve 29x23 cm geniş yüzeyiyle kahvaltı hazırlıklarını son derece temiz ve pratik bir konfora kavuşturuyor.
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