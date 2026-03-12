Sabit fiyatla konut satıyordu; Şimdi enflasyonun pençesinde iflasa sürükleniyor
Birçok ülkede milyonlarca insanın başına bela olan enflasyon etkisi nedeniyle ABD’de sabit fiyatlı sözleşme imzalayan inşaat şirketi iflas koruması başvurusu yaptı.
ABD’de sabit fiyatlı konut sözleşmeleriyle faaliyet gösteren bir inşaat şirketi, yükselen maliyetler ve hızla artan enflasyon karşısında finansal darboğaza girdi. Artan giderler nedeniyle kârlılığını kaybeden şirket, borçlarını yeniden yapılandırabilmek için iflas koruması başvurusunda bulundu.
bizjournals.com’un haberine göre pandemi sırasında başlayan mali sıkıntılar, Tampa'da faaliyet gösteren Maverick Design özel konut inşaat şirketini iflas koruma başvurusu yapmaya sürükledi.
DAVALARIN ARKASI KESİLMEDİ
Smith Custom Homes Corp. (Maverick Design and Construction adıyla faaliyet gösteren şirket), 9 Mart'ta Florida Orta Bölge iflas mahkemesine yaptığı başvuruda, inşaat sürelerinin uzaması ve önemli maliyet aşımları nedeniyle çok sayıda satış kaybı, müşteri anlaşmazlığı ve dava ile karşı karşıya kaldığını belirtti.