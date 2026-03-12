Sabit fiyatla konut satıyordu; Şimdi enflasyonun pençesinde iflasa sürükleniyor

DAVALARIN ARKASI KESİLMEDİ

Smith Custom Homes Corp. (Maverick Design and Construction adıyla faaliyet gösteren şirket), 9 Mart'ta Florida Orta Bölge iflas mahkemesine yaptığı başvuruda, inşaat sürelerinin uzaması ve önemli maliyet aşımları nedeniyle çok sayıda satış kaybı, müşteri anlaşmazlığı ve dava ile karşı karşıya kaldığını belirtti.